Starshield : SpaceX va adapter les satellites Starlink à des fins militaires pour l’US Space Force

SpaceX vient de signer un contrat de 70 millions de dollars avec l’US Space Force dans le cadre de son programme Starshield. Ce programme prévoit que le réseau Starlink de SpaceX soit adapté à des fins militaires, en mettant notamment en service un « réseau satellite sécurisé pour les entités gouvernementales ». Le contrat est prévu pour une durée d’un an.

Selon un porte-parole de la Space Force, le contrat SpaceX englobe « le service Starshield de bout en bout (via la constellation Starlink), les terminaux utilisateurs, les équipements auxiliaires, la gestion du réseau et d’autres services connexes ». Durant la phase initiale du programme, SpaceX recevra 15 millions de dollars de la Space Force afin de soutenir 54 « partenaires de mission » militaires couvrant diverses branches du ministère de la Défense. Elon Musk a assuré que Starshield appartiendra au gouvernement et sera dierctement contrôlé par le Département de la Défense et l’US Space Force.

Pour rappel, SpaceX est déjà un partenaire important du Pentagone. Ainsi, la Space Force a approuvé en 2022 l’utilisation du lanceur Falcon Heavy pour le lancement de satellites espions américains.