[Meta Connect] Meta AI : le chatbot qui peut reproduire 28 personnalités connues (Snoop Dog, Bear Grylls, etc.)

C’était l’annonce la plus « dystopique » de la conférence Meta Connect, avec bien sûr le casque Meta Quest 3. Meta a ainsi levé le voile sur Meta AI, un chatbot qui peut reproduire la typologie de conversion de certains individus. Meta AI intègrera d’ailleurs 28 sous-chatbots qui auront la « personnalité » d’autant de célébrités, des chatbots qui s’exprimeront en outre dans un domaine bien précis. Ainsi, le chatbot de Snoop Dog sera chargé des discussions sur le gaming, tel autre parlera de cuisine, tel autre encore de mode, etc.

Intégré à WhatsApp, Messenger et Instagram, Meta AI sera aussi capable de générer des images à la façon d’un Midjourney, sur simple requête dans la zone de texte (pas de prompts complexes ici) , grâce à l’intégration de Llama 2 et du modèle de génération d’images de l’entreprise Emu. Ces images pourront être directement récupérées pour servir d’autocollants (dans les conversions WhatsApp par exemple…). A noter que Meta AI ira chercher ses informations via le moteur de recherche Bing de Microsoft.

Meta AI Studio accompagnera le lancement de Meta Ai. Cet outil permettra aux développeurs de créer eux mêmes des chatbots d’IA personnalisés, des chatbots qui pourront même avoir des profils sur Instagram et Facebook, tandis que les utilisateurs pourront discuter avec ces derniers sur sur WhatsApp, Messenger et Instagram. Dystopique on vous dit… Meta AI et Meta AI Studio seront lancés en version bêta aux États-Unis à partir de mercredi.