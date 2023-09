Le très prometteur Banishers: Ghosts of New Eden glisse en 2024

Nous l’avions mis dans la liste des titres qui nous avaient le plus impressionnés lors de la dernière Gamescom, et finalement il faudra que nous nous montrions un peu plus patient que prévu : Banishers: Ghosts of New Eden va éviter l’énorme bouchon de grosses nouveautés de cette fin d’année puisque sa date de sortie a été repoussée au 13 février 2024.



Le jeu était initialement prévu pour le 3 novembre prochain, mais finalement, le studio Don’t Nod et l’éditeur Focus ont décidé conjointement qu’il valait mieux déclarer sur une période un peu moins charger en gros titres. « Nous avons décidé de reporter la sortie de cette nouvelle franchise de trois mois, car le marché connait un intense cycle de sorties de titres AAA sur PC et consoles cette fin d’année. Nous sommes convaincus qu’une sortie commerciale de Banishers: Ghosts of New Eden lors d’une période moins saturée permettra de lui donner toute l’attention qu’il mérite. » annoncent Oskar Guilbert, CEO de Don’t Nod, et John Bert, directeur général de Focus.

Cet action RPG à la réalisation spectaculaire et au lore historique original (les héros partent à la chasse aux fantômes en 1695) sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series le 13 février 2024.