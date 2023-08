GamesCom : les 5 jeux qui nous ont le plus impressionnés (Wukong, Alan Wake II, MK 1, etc.)

L’édition 2023 du Gamescom a été très riche en annonces et surtout en confirmation de gros titres. Mieux encore, on a eu droit cette année à de longues sessions de démo sur certains gros (et moins gros) titres, et évidemment, notre sélection des jeux qui nous ont le plus impressionnés comprend exclusivement des jeux dont on a pu voir des séquences in-game. Voici donc notre top 5 de ce très bon cru :

Banishers Ghosts of New Eden : développé par Don’t Nod Entertainment et édité par Focus Entertainment, Banishers Ghosts of New Eden est un action-RPG dont le lore et le bestiaire s’avère fichtrement attirant, sans même parler de la qualité des graphismes sous moteur Unreal Engine 5. La prise en main de 10 minutes est à couper le souffle. Sortie le 7 novembre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.



Black Myth: Wukong : toujours plus impressionnant à chaque nouveau trailer, Black Myth: Wukong est la preuve que les meilleurs studios chinois sont au niveau des gros studios occidentaux en terme de vrais « AAA » qui déboitent la rétine. Graphiquement somptueux, gameplay digne d’un Souls (peut-être un peu plus accessible, ce qui ne sera pas plus mal), mais toujours pas de date de sortie. Argh. Il ne nous reste plus qu’à faire tourner en boucle cette séquence de 20 minutes de gameplay avec deux combats dantesques contre des boss.



Mortal Kombat 1 : les 17 premières minutes du jeu envoient du lourd. Mortal Kombat n’est peut-être pas le jeu de baston le plus technique, mais en terme de réalisation, ce nouvel opus est absolument fantastique. Les finish n’ont jamais été aussi sanglants… et réalistes. Ce reboot ultra prometteur sera disponible sur consoles new gen et PC le 14 septembre prochain.



Alan Wake 2 : flirtant parfois avec le photo-réalisme, Alan Wake 2 est incontestablement l’un des prétendants au titre de plus beau jeu de l’année (et sans doute l’un des meilleurs). Remedy Entertainment en a vraiment sous la pédale, et cette suite du jeu culte s’annonce comme un mixe détonnant entre le jeu d’horreur et d’enquête, le tout bien ligoté par un scénario que l’on pressent extrêmement (bien) écrit. La sortie du jeu est fixée au 27 octobre prochain sur PS5, Xbox Series et PC.



Warhammer 40 000: Space Marine 2 : brutale, badass, électrisante, la preview de ce Warhammer 40 000: Space Marine 2 touche vraiment au coeur de ce qui fait le sel de la franchise de Games Workshop. Le studio Saber Interactive semble avoir fait des miracles sur le plan technique. La profondeur de champ est incroyable, des hordes de centaines de créatures descendent de la roche pour se faire massacrer en masse, ça gicle et pète de partout dans un déluge pyrotechnique et l’on en décèle pas le moindre soucis de framerate. Et puis, c’est…superbement bourrin. Le jeu est toujours annoncé pour cette année sur PS5, Xbox Series et PC.