Iliad (Free) investit 200 millions d’euros dans l’intelligence artificielle avec plusieurs projets

Iliad, la maison-mère de Free, a décidé d’investir 200 millions d’euros dans l’intelligence artificielle, un secteur qui devient de plus en plus important.

Acquisition du DGX SuperPOD de Nvidia

Iliad a fait l’acquisition du DGX SuperPOD de Nvidia équipé des systèmes Nvidia DGX H100, une importante plateforme de calcul dédiée aux applications IA au monde. Il est installé au cœur du data center n°5 du groupe, situé en région parisienne.

Avec ce supercalculateur, Iliad se dote de la plus grande puissance de calcul cloud dédiée aux applications IA en Europe déployée à date. Le supercalculateur DGX SuperPOD permet en effet d’entraîner des modèles de langage de grande taille jusqu’à quatre fois plus rapidement que les calculateurs utilisant des versions de cartes graphiques antérieures. Cet investissement représente une première étape pour le groupe, qui a pour ambition d’accroître à court terme la capacité de calcul disponible pour ses clients.

Des offres Cloud IA avec Scaleway

D’autre part, Scaleway (filiale d’Iliad) permet dès à présent à ses clients d’entraîner les modèles d’IA les plus performants. L’hébergeur s’est également équipé d’une puissance de calcul disponible en plus petites mailles. Une offre composée de deux systèmes DGX H100 interconnectés est déjà disponible. Elle permettra, par exemple, l’entraînement de modèles plus petits et plus ciblés.

Aussi, Scaleway développe actuellement une offre complète pour accompagner ses clients sur toute la chaîne de valeur de leurs projets d’IA. Dans les mois à venir, Scaleway poursuivra ses investissements pour constituer l’écosystème européen de référence en matière d’IA, notamment en renforçant encore sa puissance de calcul disponible.

Un laboratoire de recherche pour l’intelligence artificielle à Paris

Ça ne s’arrête pas là. Iliad annonce être à l’initiative de la création d’un laboratoire de recherche d’excellence en intelligence artificielle à Paris, déjà doté à plus de 100 millions d’euros. Il sera présidé par Xavier Niel. Une équipe composée de chercheurs, internationalement reconnus pour leur expertise dans leur domaine, est déjà constituée. Tous ont contribué à la recherche dans le domaine de l’IA depuis une dizaine d’années au sein des plus grands acteurs internationaux du marché.

Grâce au partenariat avec Scaleway qui est désormais équipé d’un supercalculateur Nvidia de dernière génération, le laboratoire disposera de la puissance de calcul nécessaire pour ses travaux. Il aura pour principale mission de contribuer à la construction et la démocratisation d’une intelligence artificielle générale, en rendant publiquement accessibles les produits de sa recherche. Ceci permettra de remplir un triple objectif :

Faire profiter tout l’écosystème IA (organismes publics et privés, entreprises et institutions non lucratives) d’avancées significatives dans le développement et l’optimisation de modèles d’IA ;

Former une nouvelle génération de chercheurs, notamment à travers l’accueil d’étudiants en thèse CIFRE ;

Améliorer la compréhension des technologies d’IA par les institutions, les entreprises et le grand public à travers la transparence de sa recherche.

Xavier Niel est en tout cas très confiant. Il déclare :