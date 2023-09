La FTC dépose une plainte antitrust contre Amazon

Peut-être chagrinée par sa défaite cuisante contre Microsoft (dans le dossier du rachat d’Activision Blizzard King), la FTC change son cheval de bataille et vient de déposer une plainte contre Amazon pour abus de position dominante. Le régulateur américain a enquêté durant 4 ans pour parvenir à boucler son dossier d’accusation. La FTC reproche à Amazon de surfacturer les vendeurs qui passent par ses services, mais aussi de pénaliser les clients en pratiquant des tarifs plus élevés que nécessaire.

L’agence reproche aussi à Amazon « d’étouffer l’innovation et d’empêcher ses rivaux de lui livrer une concurrence loyale« . On retrouve aussi des critiques plus anciennes, comme le fait qu’Amazon penalise les vendeurs qui proposent des produits inférieurs à ceux d’Amazon, ou que le géant américain mette en avant ses propres produits dans les résultats de recherche. Sachant qu’Amazon est en position ultra dominante sur la vente en ligne, ces états de faits correspondraient à des abus antitrust caractérisés.

La Federal Trade Commission ne part pas seule dans ce combat juridique puisque 17 procureurs généraux d’État lui ont emboité le pas. Sans surprise, Amazon a réagi en affirmant qu’une victoire de la FTC déboucherait par un choix plus limité, des livraisons plus lentes et même…des prix plus élevés, soit ce que la FTC reproche déjà à Amazon ! A noter que ce n’est pas la première fois que sous la houlette de Lisa Kahn, la FTC s’attaque au géant de la distribution en ligne. L’agence s’était ainsi intéressée aux deux rachats importants d’Amazon ces derniers mois, soit les acquisitions de la MGM en 2022 et de iRobot la même année, mais s’était montrée alors beaucoup plus conciliante.