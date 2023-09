Dur et populaire : Sekiro: Shadows Die Twice franchit la barre des 10 millions d’exemplaires

Le « die and retry » gagne en popularité, et ce n’est pas Elden Ring qui pourra prétendre le contraire. C’est un autre jeu de FromSoftware qui fait aujourd’hui l’actualité : le studio japonais et l’éditeur Activision viennent en effet d’annoncer que Sekiro : Shadows Die Twice s’était écoulé à plus de 10 millions d’exemplaires, 4 ans après la sortie initiale du titre.

FromSoftware s’est bien sûr félicité dans un communiqué de cette immense réussite : « Le jeu a bénéficié d’un soutien énorme de la part des fans jusqu’à aujourd’hui, recevant d’éminentes récompenses tant au Japon qu’à l’étranger, notamment le Japan Media Arts Festival Award for Excellence et le Game Awards 2019 Game of the Year Award, et a dépassé à cette occasion un total de 10 millions d’unités vendues à travers le monde. Nous tenons à exprimer notre plus profonde gratitude à tous nos joueurs, et espérons que vous continuerez à apprécier SEKIRO : SHADOWS DIE TWICE. »

Malgré ce joli score avant tout symbolique, Sekiro: Shadows Die Twice n’est que le troisième titre le plus vendu du studio, derrière Dark Souls III et bien sûr Elden Ring (20,5 millions de ventes !). On notera enfin qu’Activision est l’éditeur de Sekiro: Shadows Die Twice, ce qui signifie qu’en cas de rachat (désormais très probable) par Microsoft, le jeu pourrait se retrouver rapidement dans le Game Pass.