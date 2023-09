Huawei dévoile sa nouvelle tablette MatePad Pro 13,2 pouces

Huawei le retour. De nouveau dans « le game » du smartphone avec le P60 (visiblement remarquable en photo si l’on en croit DXO), Huawei dégaine aussi sa nouvelle tablette la MatePad Pro 13,2 pouces. Présentée lors d’une conférence organisée en Chine, la MatePad Pro se présente comme une grande tablette de moins de 6mm d’épaisseur et de 580 grammes équipée d’une dalle OLED de 2880 x 1920p avec un taux de rafraichissement de 144 Hz, un taux d’échantillonnage tactile de 360 Hz et la gradation PWM à 1440 Hz. Autre particularité de cet écran, les bordures sont pratiquement inexistantes, ce qui est une vraie nouveauté dans le secteur (94% de taux d’occupation pour l’écran).

L’ardoise embarque un processeur Kirin 9000s épaulé par 16 Go de RAM, 1 To de stockage, et une batterie 10 100 mAh avec charge rapide 88 W. L4autonomie avoisinerait les 14 heures pour la lecture de vidéos en continu et 15 heures pour la navigation sur internet. Les performances du MatePad Pro sont tellement « hot » que l’appareil est aussi doté d’un refroidisseur de 52000 mm² en graphite et d’un système de refroidissement liquide !

Le bloc photo est équipé de trois capteurs, soit un capteur principal de 13 mégapixels, un second capteur de 8 mégapixels et un capteur ToF. Le tout fonctionne sous HarmonyOS 4.0. La MatePad Pro est disponible en précommande (en Chine) au prix de 5 199 yuans (environ 670 euros). Les premières unités seront livrées à partir du 28 septembre 2023.