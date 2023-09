Getty lance un générateur d’images par IA qui s’appuie sur ses photos

Getty Images s’associe avec Nvidia pour lancer Generative AI by Getty Images, un logiciel d’intelligence artificielle payant, capable de générer des images à partir de ses archives photos dont elle possède les droits. L’agence s’engage à rémunérer les photographes dont les clichés ont été utilisés.

Il s’agit d’un service par abonnement, dont le tarif est basé sur le nombre de requêtes soumises par le client. Le modèle créé par Getty n’utilise que des photos destinées, dès leur production, à alimenter une base d’archives, mais aucune photo d’actualité.

La montée en puissance de l’IA dite générative depuis un an a alerté nombre d’utilisateurs et de créateurs sur la nature et la provenance des données qui servent à l’élaboration des interfaces, qu’il s’agisse de textes, de photos, de vidéos ou de sons. En se basant uniquement sur ses propres photos, Getty assure offrir à ses clients une protection juridique qui écarte tout risque de poursuites pour utilisation indue de contenu et violation de la propriété intellectuelle.

Connue pour ses archives photos parmi les plus fournies du monde, Getty se positionne ainsi en concurrent des géants de l’IA générative, comme OpenAI ou Google (avec Imagen), mais aussi les start-up Midjourney ou Stable Diffusion, ainsi qu’Adobe avec Firefly.

Plusieurs de ces entreprises font l’objet de poursuites de la part de créateurs (artistes, codeurs, écrivains), qui leur reprochent d’avoir utilisé leurs œuvres pour créer leur technologie, sans permission ni rémunération.

Les images créées par Generative AI by Getty Images ne seront accessibles qu’au client qui les aura créées. Getty prévoit de rémunérer les photographes dont les clichés auront été utilisés pour développer le logiciel. Ils recevront ainsi une part des revenus générés par l’interface.