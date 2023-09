Spotify utilise de l’intelligence artificielle pour traduire les podcasts

Spotify se penche sur l’intelligence artificielle et annonce avoir signé un accord avec OpenAI, la société derrière ChatGPT, pour utiliser sa technologie au niveau des podcasts. Il sera question de traduire les podcasts pour qu’il soit accessible à tout le monde.

L’idée est de traduire les podcasts sur Spotify avec de l’IA, tout en gardant la voix de l’auteur. Il n’est pas question d’utiliser une seule voix robotique pour tout le monde. Ainsi, l’auteur du podcast parlera dans une autre langue grâce à l’intelligence artificielle.

Spotify explique :

Cet outil développé par Spotify s’appuie sur les dernières innovations, dont la toute nouvelle technologie de génération de voix d’OpenAI, pour reproduire le style de l’orateur d’origine, ce qui permet une expérience d’écoute plus authentique, plus personnelle et plus naturelle que le doublage traditionnel. Un épisode de podcast enregistré à l’origine en anglais peut désormais être disponible dans d’autres langues tout en conservant les caractéristiques vocales distinctives du locuteur.

Le service dit avoir travaillé avec quelques créateurs de podcasts, dont Dax Shepard, Monica Padman, Lex Fridman, Bill Simmons et Steven Bartlett, pour les premiers tests. Plusieurs de leurs podcasts qui sont en anglais pourront être écoutés en français, espagnol et allemand grâce à l’IA.

La traduction des podcasts via l’IA est disponible dès maintenant via cette page dédiée. Cela commence avec des podcasts traduits de l’anglais vers l’espagnol. Le support pour le français et l’allemand arrive dans quelques jours selon Spotify.