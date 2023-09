Starlink perd plus de 200 satellites en 2 mois, et on ne sait pas pourquoi

Cela commence à ressembler à un vrai problème pour la division de SpaceX : les données du site space-track.org confirment que Starlink a perdu 2012 satellites ces deux derniers mois, et le plus étrange, c’est que Starlink n’a fait aucune déclaration à ce sujet. Sans réactions du principal intéressé, on ne sait pas non plus ce qui a pu aboutir à ces défections massives. Quant à Elon Musk, souvent si prompt à réagir sur à peu près tout et n’importe quoi, ce dernier ici n’a pas eu un mot sur la perte de plusieurs centaines de satellites entre le 18 juillet et le 18 septembre. Vent solaire, bug logiciel et pourquoi pas piratage spatial, les hypothèses sont multiples.

212 satellites en rade ou désorbités en quelques semaines à peine, ce n’est pourtant pas rien, même rapporté au nombre total de satellites Starlink envoyés dans l’espace (environ 5000). Le nombre de satellites en orbite est en effet ce qui garanti que l’armada Starlink continue de délivrer les débits de connexion promis alors même que le nombre d’abonnés croit rapidement.

Ces pertes sont-elles aussi « couvertes » par les performances accrues des Starlink V2 ? Là encore, c’est le flou le plus total. Une chose est certaine toutefois : ces centaines de satellites Starlink se rajoutent à l’imposant volume de déchets spatiaux qui entourent notre planète, et ça, ce n’est vraiment pas une bonne nouvelle…