Diablo IV arrive dans Modern Warfare 2 et Warzone

Depuis que Fortnite a largement popularisé les crossovers totalement improbables, tous les éditeurs et studios se sont également lancés dans la course, et proposent eux aussi des collaborations particulières dans leurs titres. C’est le cas de Call of Duty, dans lequel une nouvelle flopée d’opérateurs vont débarquer à l’occasion de l’événement Halloween traditionnel. Ainsi, on pourra très bientôt retrouver Lilith, la reine succube, et Inarius, archange déchu, tous deux sortis de Diablo 4. De quoi donner une ambiance toute particulière aux côtés de la dernière arrivée, Nicki Minaj.

La saison 6 arrive le 27 septembre, apportant son lot de contenu thématique jusqu’au début de The Haunting le 17 octobre. On parle par exemple d’un bundle Doom, qui apporte bien évidemment sa tronçonneuse. Mais on pourra également retrouver l’univers de Spawn, avec l’anti-héros, mais aussi Creepy Clown et le Violator, ainsi que Skeletor, Ash Williams, ou encore Alucard de Hellsing. De plus, on annonce que les skins d’armes, comme le bundle Doom évoqué plus tôt, arriveront également sur Modern Warfare 3 pour les joueurs qui les auront débloqués. Ce prochain opus sort d’ailleurs le 10 novembre.