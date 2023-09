Procès Google – Un accident mortel aurait été causé par Google Maps

Il y a un an, un homme s’est noyé en Caroline du Nord après que Google Maps l’ait guidé directement vers un pont effondré. D’après Alicia Paxson, femme de la victime, Google est directement en cause, et n’aurait pas corrigé ses cartes malgré de nombreuses suggestions, et ce deux ans avant l’accident. Elle a donc décidé d’attaquer en justice le géant de la tech, ainsi que quatre autres accusés dont sa maison mère, Alphabet. On retrouve également deux entreprises locales et un homme ciblés car ils « auraient été responsables du terrain ».

La firme est ainsi accusée de ne pas avoir tenu compte des suggestions sur son app GPS. Par exemple, en septembre 2020, un résident aurait utilisé la fonction « Suggérer un changement » pour indiquer sur Google Maps l’état du Snow Creek Bridge, le pont concerné. Deux mois plus tard, il a à nouveau tenté de contacter l’entreprise pour mettre à jour les cartes. On retrouve dans les preuves les différentes confirmations de ces procédures. De plus, les habitants de la région connaissent bien ce pont, qu’ils appellent « le pont vers nulle part« . Aussi, d’après les avocats d’Alicia Paxson, Google a tout simplement « refusé de corriger ses algorithmes de cartographie malgré de nombreuses requêtes » des habitants. L’entreprise n’a pour l’heure pas encore commenté cette procédure judiciaire. Cette dernière pourrait en tout cas faire précédent pour les autres applications GPS.