L’IA Windows 11 peut chercher dans vos textos pour vous aider

Microsoft a annoncé une flopée de nouveautés et de mises à jour jeudi dernier lors de son événement Surface. On y trouve notamment Copilot, le nouveau compagnon boosté à l’intelligence artificielle de Windows 11. On sait désormais d’ailleurs que ce nouvel outil ne sera pas uniquement disponible pour votre ordinateur, compte M365 ou le web, mais pourra également répondre à vos questions en allant chercher directement dans les textos et conversations que contient votre téléphone portable. Il s’agirait là d’un gain de temps considérable : Plus la peine d’aller scroller pour retrouver des informations importantes.

Lors de l’événement, la firme a illustré cette fonctionnalité en prenant l’exemple d’une femme qui ne se souvient plus de l’heure de son prochain vol. Elle sait cependant en avoir parlé par texto, et demande donc à Copilot de chercher ces informations. S’il est très facile de voir le côté pratique d’une telle technologie, Microsoft a pensé aux plus méfiants (à juste titre) d’entre nous. On pourra en effet désactiver directement l’intégration de l’outil aux téléphones. Copilot arrive le 26 septembre, et l’on pourra alors se faire une meilleure idée de son fonctionnement au quotidien.