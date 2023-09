X (Twitter) annonce la fin prochaine de sa fonction Cercles

X, à savoir Twitter, annonce que le 31 octobre 2023 marquera la fin de sa fonctionnalité nommée Cercles. Elle permet de partager des tweets à certaines personnes et non tous l’ensemble de ses abonnés.

C’est une page dédiée que la fin de la fonction est annoncée :

Le lancement des Cercles avait eu lieu à l’époque où X était Twitter, c’était en août 2022. Elon Musk n’était pas encore le propriétaire du réseau social. En avril 2023, certains messages destinés aux Cercles ont commencé à apparaître sur la section « Pour vous », ce qui n’était évidemment pas idéal si vous vouliez qu’un message ne soit vu que par votre audience triée sur le volet. Un exemple ci-dessous :

Confirmed someone I'm not even following was able to see a private Twitter Circle tweet (thank you @TheSahilDev)

This hurts trust in the platform a lot. Should be top priority @TwitterEng pic.twitter.com/BCYPkikJ2p

— Theo – t3.gg (@t3dotgg) April 8, 2023