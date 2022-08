Twitter lance sa fonction Cercle pour tout le monde : envoyez des tweets à un groupe de personnes

Après une phase de test au printemps, Twitter annonce que sa fonctionnalité Cercle est désormais disponible pour l’ensemble des utilisateurs. Ce système peut rappeler ce qui existe déjà du côté d’Instagram.

Avec Cercle Twitter, chacun a désormais la flexibilité de choisir qui peut voir son contenu et interagir avec, tweet par tweet. Il est ainsi plus facile d’avoir des conversations plus intimes et d’établir des liens plus étroits avec les abonnés de son choix.

Avant de publier un message sur Twitter, vous avez la possibilité de partager votre tweet soit avec votre cercle, soit avec la liste complète de vos abonnés. Les cercles peuvent contenir jusqu’à 150 personnes et vous pouvez modifier à tout moment qui en fait partie et qui en est exclu. Aucun utilisateur ne sera informé des modifications que vous apportez à votre groupe.

Cercle Twitter est accessible à tous ! Vous pouvez à présent partager des Tweets à un groupe plus restreint, constitué par vos soins. Quand vous Tweetez à votre Cercle, les membres seront les seuls à pouvoir voir et intéragir avec vos Tweets 👀🔥 https://t.co/5S1hFNusu4 pic.twitter.com/Bhtw54MwE0 — Twitter France (@TwitterFrance) August 30, 2022

Un libellé vert apparaît sous les tweets adressés à votre cercle. Ces messages ne peuvent être vus que par les personnes que vous avez sélectionnées pour faire partie de votre groupe et ne peuvent pas être retweetés ou partagés autrement. De plus, toutes les réponses aux tweets restent privées, même si votre compte Twitter est public.

La nouveauté est disponible dès aujourd’hui pour tout le monde, aussi bien sur la version Web du réseau social que sur l’application mobile (iOS et Android).