Twitter annonce le test d’une nouvelle fonctionnalité qui a pour nom « Cercle » et qui permet de poster des tweets qui sont uniquement accessibles à un groupe de personnes et non à tous les abonnés comme c’est actuellement le cas.

Voici comment le réseau social présente sa nouveauté :

Chaque cercle peut avoir jusqu’à 150 personnes au maximum. Il suffit de les sélectionner (ou de les retirer) dans une liste qui apparaît avant la publication d’un tweet. À noter qu’il est possible de modifier la liste des participants après coup. Un bandeau vert apparaît sous chaque tweet qui a été envoyé à certaines personnes et non à la totalité.

Some Tweets are for everyone & others are just for people you’ve picked.

We’re now testing Twitter Circle, which lets you add up to 150 people who can see your Tweets when you want to share with a smaller crowd.

Some of you can create your own Twitter Circle beginning today! pic.twitter.com/nLaTG8qctp

— Twitter Safety (@TwitterSafety) May 3, 2022