Like a Dragon Gaiden et Like a Dragon Ishin annoncés dans le Game Pass

C’est peu dire que les relations entre Microsoft et les studios japonais sont en pleine phase d’embellie. Lors de sa conférence au Tokyo Game Show, Xbox a confirmé la bonne tendance actuelle avec une belle salve d’annonces. Parmi les plus importantes, impossible de passer à côté de Like a Dragon Gaiden et Like a Dragon Ishin, qui arriveront prochainement dans le Game Pass ! Pour le spin-off Like a Dragon Gaiden : The Man Who Erased His Name, l’annonce est d’autant plus intéressante que le jeu sortira day one dans le service par abonnement de Microsoft, soit le 9 novembre prochain.



Voilà qui confirme un peu plus une fin d’année véritablement orgiaque pour le Game Pass, entre les sorties de titres first party (Starfield, Forza Motorsport, Age of Empires IV), les sorties day one des éditeurs tiers (Lies of P, Party Animals, Pay Day 3, Solar Ash, Sea of Stars, Humankind, etc.) et les bonnes surprises comme ce Like a Dragon Gaiden. Seule déception, Like a Dragon : Infinite Wealth ne sera pas dans le Game Pass à sa sortie au mois de janvier 2024, mais comme le dit l’adage, on ne peut pas tout avoir…