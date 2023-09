Espace : le pôle sud de la Lune… comme vous ne l’avez jamais vu !

Pour la région de la Lune concernée, c’est un cliché d’une précision inédite. La NASA et l’agence spatiale coréenne Kari viennent en effet de publier un cliché haute définition du pôle sud de la Lune. Capturé grâce au LROC (Lunar Reconnaissance Orbiter) et à le ShadowCam de la sonde sud-coréenne Danuri, ce cliché dévoile le cratère de Shackleton situé donc dans la région du pôle sud lunaire, le tout avec un niveau de détails inédit.

Le cratère de Shackleton situé dans la région du pôle sud lunaire. Image Nasa/Kari

L’image est en fait la combinaison de deux clichés : le LROC peut capturer des photos de la lune ultra détaillées… mais montre vite ses limites en basse lumière. Le ShadowCam en revanche se montre 200 fois plus sensible à la lumière que le LROC, ce qui lui permet de ne pas être trop gêné par l’obscurité du pôle sud. La fusion des deux clichés permet donc de lever le voile sur l’une des régions de la Lune les plus convoitées par les agences spatiales (l’Inde y a récemment déposé sa sonde).

Si le pôle sud lunaire intéresse autant les agences et les chercheurs, c’est principalement parce que cette région pourrait potentiellement disposer de gisements de glace, une ressource forcément cruciale pour tout projet de base lunaire habitée.