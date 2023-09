Octopath Traveler 2 annoncé sur Xbox Series en 2024

Sorti sur Steam, Switch, PS4 et PS5 en début d’année, le JRPG Octopath Traveler 2 avait curieusement fait l’impasse sur la plateforme Xbox, alors même que son prédécesseur avait eu les honneurs du Game Pass day one. Mais voilà, Square Enix et Microsoft ont signé un accord il y a peu, et l’éditeur japonais a profité du Tokyo Game Show (qui vient d’ouvrir ses portes) pour annoncer lors de la conférence Xbox qu’Octopath Traveler 2 serait bel et bien disponible sur Xbox Series et Xbox One au début de l’année prochaine ! Incidemment, on apprend que Xbox aurait doublé sa base de joueurs actifs au Japon durant les 5 dernières années (ce qui veut tout et rien dire sachant que la firme noire et verte partait sans doute d’extrêmement bas).

L’arrivée d’Octopath Traveler 2 sur Xbox, la confirmation de Final Fantasy XIV sur la plateforme et plus globalement le réchauffement des relations entre Microsoft et les éditeurs japonais (ainsi que le montrent aussi les arrivées prochaines des Persona d’Atlus dans le Game Pass) sont autant d’indices que sur cette génération Xbox fait à nouveau d’énormes efforts pour séduire le public japonais.