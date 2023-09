Intel présente un processeur Xeon à 288 cœurs !

Intel avait bien prévu un « one more thing » pour sa conférence innovation, sous la forme d’un énorme processeur Sierra Forest Xeon... à 288 cœurs et 288 threads ! Certes, Meteor Lake a occupé sans surprise le gros de la conférence, mais ce Xeon mirifique, destiné bien sûr aux supercalculateurs et aux stations de travail professionnelles, de gros arguments à faire valoir, autant sur le plan des performances qu’en termes énergétiques. Ainsi, cette génération de Xeon affiche des perfs par watts 2,4 fois supérieures à celles de la génération de Xeon précédente, Sapphire Rapids, mais aussi une densité 2,5 fois supérieure.

Ce véritable monstre est composé d’un SKU à deux chiplets Sierra Forest contenant chacun 144 E-Cores (2×144 donc) et 144 threads. Intel pourrait pousser à trois chiplets à l’avenir et donc atteindre 432 cœurs. De quoi rivaliser sans doute avec les processeurs EPYC Bergamo d’AMD, dotés de jusqu’à 128 cœurs Zen 4C, ainsi que les processeurs AmpereOne à 192 cœurs d’Ampere,

Si l’on se doute que les performances de ce Xeon doivent culminer très haut dans le ciel des processeurs, Intel a préféré ne rien dire concernant les performances de son nouveau champion. Il faut dire que le fondeur américain n’est pas pressé : ce dernier s’apprête à commercialiser ses Xeon Emerald Rapids, qui seront disponibles à la vente pour les professionnels à partir du 14 décembre prochain, soit en même temps que la nouvelle gen Meteor Lake.