Fuites Xbox-FTC : Phil Spencer tente de dédramatiser la situation

En quelques heures, toute la stratégie de Xbox jusqu’à la prochaine génération de console a été éventée, des consoles de mi-parcours (projet Brooklin, nouvelles manettes haptiques) jusqu’à la liste complète des jeux actuellement en cours chez Besthesda (et heureusement que les projets les plus secrets ont juste un nom de code !). Les dernières informations disponibles montrent assez clairement que l’équipe juridique de Microsoft s’est totalement « trouée » en remettant ses documents à la justice dans le cadre du procès opposant la FTC à Microsoft. Voilà qui se rajoute à la longue liste des grosses bourdes de Xbox… qui ne peut décidément jamais goûter à une bonne nouvelle (par exemple, les 10 millions de joueurs sur Starfield) sans que cela ne soit terni par un epic fail quelconque. Dommage vraiment…

We've seen the conversation around old emails and documents. It is hard to see our team's work shared in this way because so much has changed and there's so much to be excited about right now, and in the future. We will share the real plans when we are ready.

— Phil Spencer (@XboxP3) September 19, 2023