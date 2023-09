Google Bard se connecte maintenant à Gmail, YouTube et d’autres extensions

Après une présentation lors de la conférence I/O, Google annonce que les extensions sont désormais disponibles pour Bard. Le chatbot, qui vient concurrencer ChatGPT, peut maintenant se connecter aux différents services de Google, dont Gmail, Drive, Docs, YouTube, Maps et Google Flights.

Google Bard adopte les extensions

Bard dispose d’une page dédiée à toutes ces extensions, qui sont activées par défaut. Vous pouvez les désactiver à tout moment si vous le souhaitez. Si vous les laissez activées, Bard sera en mesure d’accéder et de gérer vos e-mails et vos documents depuis Google Workspace.

Il ne faut qu’un instant à Bard pour trouver et accéder à vos informations, et le chatbot affiche à la fois une réponse concise et un résumé du contenu. En ce qui concerne la confidentialité, « le contenu de Gmail, Docs et Drive n’est pas vu par les humains, n’est pas utilisé par Bard pour vous montrer des publicités et n’est pas utilisé pour former le modèle de Bard », affirme Google.

Une fois que Bard a accès aux données, il peut les utiliser pour trouver des informations en temps réel sur les vols et les hôtels, des itinéraires sur Google Maps et même des vidéos sur YouTube, sans que vous ayez à saisir ces informations manuellement.

Un élément est à prendre en compte : le support des extensions concerne pour l’instant l’usage en anglais. Google ne précise pas quand ce sera disponible pour l’usage en français ou d’autres langues.

D’autres nouveautés disponibles

Bard a également un vérificateur de faits dans sa poche, grâce à la puissance de la recherche Google. Il suffit de cliquer sur le bouton « G » de n’importe quelle déclaration surlignée en anglais pour la vérifier par rapport aux informations disponibles sur le web.

Enfin, Bard dispose désormais d’un plus grand nombre de fonctionnalités que vous pouvez utiliser dans les 40 langues qui prennent en charge l’IA. Par exemple, vous pouvez mettre en ligne des images avec Google Lens, obtenir des images avec la recherche de Google dans les réponses de Bard et choisir la manière dont vous souhaitez que Bard vous réponde.