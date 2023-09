Amazon Prime Day 2023 : Amazon dévoile les dates pour ses promotions de l’autonome

Comme l’année dernière, Amazon organise cet automne une deuxième vente exclusivement réservée aux membres Prime. Nous savions qu’elle aurait lieu en octobre, mais nous n’avions pas encore de date précise. Aujourd’hui, Amazon a annoncé que la vente aurait lieu les 10 et 11 octobre, et lui a même donné un nouveau nom : Prime Big Deal Days.

Le Prime Day permet aux membres d’accéder à des milliers de promotions, de sorte que de nombreuses personnes attendent les soldes pour faire les meilleures affaires possibles sur des produits coûteux tels que les ordinateurs portables, les téléphones, les cartes mémoire, les appareils photo et bien d’autres. Sachant cela, Amazon utilise l’événement comme un moyen de stimuler les ventes et le nombre d’abonnés Prime. Dans le même temps, certaines offres sélectionnées sont également accessibles aux non-membres Prime.

Amazon a détaillé quelques offres sur des appareils et plus encore. Vous pourrez économiser jusqu’à 65% sur un pack de trois appareils Eero Pro Mesh Wi-Fi, sur certains appareils Fire TV, sur des Kindle et d’autres produits. Amazon promet aussi un peu d’argent aux membres Prime qui téléchargeront son application Photos et mettront en ligne leur première photo d’ici au 7 octobre. Les internautes trouveront également des offres sur Prime Video, un essai gratuit prolongé d’Amazon Music et plus encore.

Vous pouvez vous abonner dès maintenant à Amazon Prime pour avoir accès au Prime Big Deals Days.