Les prochaines lunettes connectées Meta repérées chez la FCC

Après un premier modèle aux ventes et résultats mitigés, Meta et Luxottica, maison mère de Ray-Ban, travaillent activement sur une nouvelle mouture. Et d’après les bases de données de la FCC, ces nouvelles lunettes connectées pourraient arriver plus vite qu’on ne le pense.

On retrouve en effet sur le site de la FCC (Commission Fédérale des Communications aux USA) une fiche détaillant les technologies utilisées dans l’appareil. Et vu les différents protocoles de communication utilisés, ainsi que le design global, il est difficile de penser à autre chose qu’à l’arrivée imminente de la deuxième génération de lunettes.

La firme n’a pas réagi à la nouvelle. On devrait cependant avoir plus d’informations lors de sa conférence Connect les 27 et 28 septembre prochains. Notons que la première génération de Ray Ban Stories, sans être un échec total, avait peiné à trouver son public. D’après le Wall Street Journal, on sait par exemple que moins de 10% des clients se servaient de leurs lunettes connectées plus d’une fois par mois. Avec des nouvelles fonctionnalités comme la possibilité de lancer un stream sur Facebook et Instagram, avec commentaire audio en direct, mais aussi une durée de batterie améliorée, l’entreprise espère cette fois trouver son public.