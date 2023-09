Final Fantasy VII Rebirth (part 2) : une date de sortie et un somptueux trailer

Après un PlayStation Showcase de mai assez décevant et blindé de GaaS, Sony se devait de réagir. Ce fut chose faite hier, grâce notamment aux présentations convaincantes de la version PSVR 2 de Resident Evil 4, de Marvel’s Spider-Man 2 (qui enfin convainc totalement sur sa partie technique) et surtout, surtout, grâce au premier trailer de Final Fantasy VII Rebirth (part 2), dont on connait en sus la date de sortie, soit le 29 février 2024 ! C’est peu dire que le trailer met une grosse claque et que ce FF VII Rebirth s’annonce déjà comme l’un des jeux techniquement les plus aboutis de l’an prochain (sans doute avec Hellblade 2… et c’est à peu près tout au moment de faire le décompte).



Certaines séquences, qui mélangent pour la plupart gameplay et cinématiques (sans que la transition ne soit jamais problématiques) impriment fortement la rétine, comme la parade de Junon, le flashback de Nibelheim ou bien encore le très lumineux Gold Saucer et ses mini-jeux (dont un jeu de combat avec Cloud façon Virtua Fighter). FF VII Rebirth est dense (plus de 100 heures de jeu annoncées), au point que ce dernier tient sur deux disques Blu-ray ! Allez, plus que 5 mois 1/2 à tenir…