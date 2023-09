Coca-Cola et IA : une collaboration pour Imaginer le goût du futur

L’intelligence artificielle est omniprésente ces derniers temps, mais personne ne s’attendait à ce qu’elle soit utilisée comme un nouvel élément dans les guerres éternelles entre marques de sodas.Coca-Cola a récemment lancé Y3000, une édition limitée de soda co-créée avec l’intelligence artificielle. Facturé comme « la première saveur futuriste co-créée avec l’homme et l’intelligence artificielle« , ce nouveau produit est le résultat d’un processus en deux étapes innovant.

Dans la première étape, des chercheurs de Coca-Cola ont collecté des données sur les préférences de saveurs clés et les tendances émergentes auprès des consommateurs. L’objectif était d’identifier ce que les gens imaginent comme étant le goût du « futur ». Cette démarche s’inscrit dans une stratégie globale de l’entreprise pour comprendre les tendances de consommation futures et anticiper les désirs des consommateurs.

Dans la seconde étape, ces données ont été analysées par un système propriétaire d’intelligence artificielle de Coca-Cola. Cette technologie a été conçue pour aider à développer des profils de saveurs et des associations qui pourraient plaire au grand public. Bien que l’entreprise n’ait pas dévoilé des détails précis sur le goût de la boisson, les testeurs ont décrit le soda comme ayant une saveur similaire à un granité à la framboise.

Emballage et stratégie : au-delà de la saveur

Non content de s’arrêter à la création de la saveur, Coca-Cola a également utilisé l’IA pour concevoir un emballage futuriste pour la cannette mince. Ce design comporte un logo pixelisé et des couleurs chrome épurées, agrémentées de touches de violet, rose et bleu. Le résultat est un produit qui évoque des plateformes de génération d’images de pointe comme Dall-E ou Midjourney.

Oana Vlad, directrice senior de la stratégie mondiale chez Coca-Cola, a déclaré dans un communiqué de presse : « Inspirés par l’intemporalité de Coca-Cola, nous voulons célébrer l’idée que chacun se fait de ce que pourrait être le futur. Avec l’aide de la technologie alimentée par l’IA, Coca-Cola Y3000 Zero Sugar imagine comment un Coca-Cola du futur pourrait avoir un goût et introduit des expériences innovantes pour explorer le futur. »

Complétant cette initiative, Coca-Cola a également annoncé un partenariat avec la marque de streetwear de luxe Ambush. Une collection de vêtements sur le thème de Y3000 sera lancée cet automne.

Ainsi, Coca-Cola n’utilise pas seulement l’intelligence artificielle comme un outil de développement de produit, mais aussi comme un instrument pour créer une expérience globale centrée sur une vision futuriste de la consommation. Le produit devrait être disponible jusqu’à l’automne, renforçant son image comme le soda « du futur ».