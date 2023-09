Après le teaser, Aquaman 2 a le droit à sa bande-annonce

Warner Bros met en ligne la bande-annonce pour Aquaman et le Royaume perdu, le nouveau film DC avec Jason Momoa dans le rôle principal. Elle arrive peu de temps après le teaser.

La présentation pour Aquaman et le Royaume perdu est la suivante :

N’ayant pas réussi à vaincre Aquaman la première fois, Black Manta, toujours poussé par le besoin de venger la mort de son père, ne reculera devant rien pour terrasser Aquaman une fois pour toutes. Cette fois, Black Manta est plus redoutable que jamais, brandissant le mythique Trident Noir, qui libère une force ancienne et malveillante. Pour le vaincre, Aquaman se tournera vers son frère emprisonné Orm, l’ancien roi de l’Atlantide, pour forger une alliance improbable. Ensemble, ils devront mettre de côté leurs différences pour protéger leur royaume et sauver la famille d’Aquaman, ainsi que le monde, d’une destruction irréversible.