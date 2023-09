X (Twitter) limiterait (de nouveau) le débit des liens vers le New York Times

Elon Musk a la rancune tenace ; si l’on en croit Semafor, les données récoltées par NewsWhip indiquent que les liens X vers des articles du New York Times connaissent un niveau d’engagement beaucoup plus faible que d’habitude. En d’autres termes, ces liens sont beaucoup moins utilisés qu’auparavant, sans doute parce que les débits (le temps entre le clic sur le lien et l’affichage de la page cible) ont été volontairement ralentis du côté de X. On note que d’autres organes de presse comme CNN, le Washington Post ou bien encore la BBC n’ont pas connu de baisses d’engagement similaires à celles du New York Times.

Pour exemple, plusieurs tweets de l’ex président américain Barack Obama incluant des liens vers le New York Times ont généré un niveau d’engagement de quelques centaines de milliers d’utilisateurs (qui ont cliqué sur le lien), contre plusieurs millions en temps normal. Ce n’est pas la première fois que de telles anomalies sont constatées : au mois d’août dernier les liens X vers Mastodon, Bluesky, Threads, Substack et déjà, le New York Times, subissaient des ralentissements très inhabituels, et il se trouve que les sites cibles étaient ceux qui avaient critiqué Elon Musk par le passé.