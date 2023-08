X (Twitter) ralentirait l’accès à certains médias et concurrents moqués par Musk

Anciennement connu sous le nom de Twitter, X aurait mis en place une limitation du trafic vers des sites Web publiquement critiqués par son propriétaire Elon Musk. La plate-forme aurait ainsi délibérément ralenti la vitesse de chargement des liens vers plusieurs sites Web publiquement honnis par Musk, comme le New York Times, Instagram, Facebook, Bluesky, Threads, Reuters et Substack. Face à l’énorme bad buzz qui commençait déjà à poindre, Elon Musk aurait cependant modifié sa « stratégie » et plusieurs utilisateurs ont remarqué que le trafic revenait très progressivement à la normale.

Plusieurs utilisateurs du forum Hacker News ont ainsi remarqué un délai d’au moins cinq secondes lors du chargement des pages Web via X, puis le Washington Post a confirmé le problème. En introduisant de tels ralentissements à une aussi large échelle, Musk et X ont potentiellement dégradé le trafic sur ces site Web ainsi que leurs revenus publicitaires (même des latences mineures dans l’accès aux sites peuvent affecter négativement l’expérience utilisateur). Il est à noter que d’autres grands médias ou plateformes en ligne comme YouTube et Fox News n’étaient pas affectés par ces ralentissements . Les accès ralentis semblent ainsi affecter exclusivement les sites que Musk a critiqués ou ridiculisés auparavant.

L’ancien responsable de la sécurité de Twitter (limogé par Musk) a fait part de sa stupéfaction à Bluesky, notant que les ralentissements constatés étaient l’ « Une de ces choses qui semble trop folle pour être vraie, même pour Twitter, jusqu’à ce que vous constatiez qu’il faut inexplicablement 5 secondes à Chrome pour recevoir 650 octets de données. ». Ce dernier a de plus souligné qu’un délai d’une seule seconde pouvait déjà inciter les utilisateurs à changer de site.