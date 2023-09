Un film Zelda par Nintendo et Universal se confirme un peu plus

L’énorme succès de Super Mario Bros le film (plus d’un milliard de dollars au box-office) donne naturellement des idées à Nintendo pour proposer un film Zelda, voire une autre franchise. Et si l’on en croit une nouvelle indiscrétion, c’est bel et bien prévu.

MyTimeToShineHello, un leaker spécialisé dans les jeux vidéo qui a partagé de bonnes informations à plusieurs reprises, affirme qu’Universal et Nintendo préparent un film Zelda en live action. Ce serait donc un changement notable par rapport à Mario où il s’agit d’un film d’animation. Là, il serait question d’un long-métrage avec de vrais acteurs à l’écran.

Nintendo n’a pour le moment rien confirmé, tout comme Universal. Mais pour sa part, Eiji Aonuma, le producteur des jeux Zelda, a récemment exprimé son souhait de voir un tel film. « Je dois dire que je suis intéressé. C’est certain. Mais ce n’est pas seulement mon intérêt pour quelque chose qui fait bouger les choses, malheureusement », avait-il déclaré. « Peut-être que la voix des fans est ce qui est important ici », avait ajouté Hidemaro Fujibayashi, le réalisateur de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom.

Il est certain qu’un film Zelda en live-action viserait un public différent de Super Mario Bros le film qui s’adressait aux enfants (bien que les adultes ont pu apprécier le moment).