Après Mario, un film Zelda ? Le producteur du jeu le souhaite

Super Mario Bros le film a été un véritable carton au cinéma, au point de dépasser le milliard de dollars de recettes au box-office. Naturellement, on peut se demander si d’autres franchises de Nintendo vont avoir le droit à un film. Et si c’était Zelda ?

Eiji Aonuma, le producteur des jeux Zelda (dont Tears of the Kingdom qui vient de sortir), a été récemment questionné au sujet d’un potentiel film Zelda. Le succès du film de Mario lui donne-t-il envie d’avoir un équivalent avec Link ? « Je dois dire que je suis intéressé. C’est certain. Mais ce n’est pas seulement mon intérêt pour quelque chose qui fait bouger les choses, malheureusement », a déclaré Eiji Aonuma à Polygon. « Peut-être que la voix des fans est ce qui est important ici », a ajouté Hidemaro Fujibayashi, le réalisateur de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom.

En l’état, Nintendo n’a annoncé aucun nouveau film après Mario. Mais il est évident que les fans auront le droit à d’autres longs-métrages. Shigeru Miyamoto, le papa de Mario, a d’ailleurs fait comprendre que cela devrait bien être le cas. Reste à savoir maintenant si ce sera un nouveau film Mario ou s’il s’agira d’un autre univers, comme Zelda.

Il sera également intéressant de voir l’approche utilisée pour un potentiel film Zelda. Est-ce que ce sera un ton assez sérieux ? Des animations comme le film Mario ? L’adaptation d’un jeu existant ou une nouvelle histoire ? Beaucoup de questions, mais pas de réponse pour l’instant.