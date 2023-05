Zelda Tears of the Kingdom : un demi-million de ventes au lancement en France

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est disponible depuis quelques jours et c’est un succès un peu partout, dont en France avec un demi-million de ventes rien que pour le week-end de lancement. Et encore, cela concerne uniquement la version physique du jeu. Les ventes sur le Nintendo eShop ne sont pas comptabilisées ici, Nintendo ne dévoilant pas les informations.

Succès pour Tears of the Kingdom en France

Pour faire une comparaison, FIFA 23, à savoir le jeu vidéo le plus vendu en 2022 en France avec 1,7 million d’unités, avait enregistré 420 000 ventes physiques lors de son week-end de lancement sur PlayStation, Xbox et Switch. The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom arrive à faire mieux en étant disponible sur une seule console.

Il y a également eu un joli succès pour les boutiques, notamment chez Micromania et la Fnac. À la Fnac de Paris Saint-Lazare par exemple, il y a eu 600 fans lors de l’ouverture exceptionnelle. La boutique a fermé à 2 heures du matin. Chez Micromania, des enseignes ont fermé à 4 heures du matin afin de pouvoir servir tous les clients présents.

« Sur la seule journée de vendredi, nous avons vendu 100 000 exemplaires de Zelda, dont 80 000 précommandes. C’est un niveau historique pour la Fnac », explique au Figaro Charlotte Massicault, directrice multimédia et gaming du distributeur culturel. « Samedi soir, nous étions à 117 000 ventes et nous avons franchi les 120 000 dimanche via notre site web », poursuit la responsable. Elle ajoute que le groupe a vendu 8 000 Amiibo de Link.

Mais il faut s’attendre à une rupture de stock d’ici la fin du mois de mai pour The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. « Nintendo fait son maximum mais il faut s’attendre à des difficultés », souligne la responsable de la Fnac.

Concernant nos voisins, il y a eu 200 000 ventes physiques au Royaume-Uni. C’est certes inférieur à la France, mais il est bon de noter que les Britanniques ont davantage adopté l’achat numérique que nous, ce qui joue sur les ventes physiques.

