Zelda Tears of the Kingdom : un speedrunner a déjà fini le jeu en 1h34

C’est le jour J pour The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, le nouveau jeu de Nintendo est désormais disponible à l’achat. Et certains n’ont pas traîné puisque gymnast86, un speedrunner, a terminé la suite de Breath ot the Wild en 1 heure, 34 minutes et 33 secondes.

Tears of the Kindgom déjà terminé par un joueur

Pour information, le speedrun consiste à finir un jeu le plus rapidement possible. Il existe plusieurs catégories (tout particulièrement pour des jeux comme Zelda), comme le fait de terminer le jeu de n’importe façon, on parle alors d’un speedrun Any%. D’autres catégories nécessitent d’avoir tous les objets, de réaliser toutes les quêtes principales, de finir tous les donjons, d’avoir tous les points de vie ou tout simplement de finir le jeu à 100%. Dans le cas de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom par gymnast86, il s’agit d’un Any% (sans l’usage d’Amiibo).

Cela va sans dire, mais il est déconseillé de regarder dès aujourd’hui la vidéo en entier si vous comptez vous-même faire l’aventure avec Link. En effet, il y a plein de spoilers, dont la fin du jeu. Dans une vidéo séparée expliquant comment il a réussi, gymnast86 montre l’itinéraire de base qu’il a suivi pour terminer le jeu et certaines des astuces qu’il a utilisées. Une fois de plus, cette vidéo contient des spoilers, donc attention.

Autre élément intéressant, le speedrunner fait savoir que les astuces et autres glitchs utilisés dans Breath of the Wild ont été patchés dans Tears of the Kingdom. « Cela ne signifie pas nécessairement que nous ne pourrons jamais réaliser ces glitchs, mais simplement que les méthodes que nous connaissons pour les activer dans Breath of the Wild ne fonctionneront pas dans ce jeu », dit le speedrunner.

Des améliorations de temps à venir

Bien évidemment, le temps de 1 heure, 34 minutes et 33 secondes est l’actuel record pour le speedrun de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Mais cela va évoluer au fil du semaines et mois, le temps que les joueurs découvrent des techniques, les meilleurs itinéraires à utiliser et plus encore pour arriver à la fin.

Pour donner une idée, le record actuel pour The Legend of Zelda: Breath of the Wild en Any% est de 23 minutes et 42 secondes. En 100%, le record est de 15 heures, 27 minutes et 24 secondes. Et tout cela est récent qui plus est, alors que le jeu a vu le jour en 2017. Preuve que les speedrunners arrivent à trouver des optimisations au fil du temps.