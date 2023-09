Le Japon place en orbite XRISM, le télescope spatial à rayons X le plus avancé du moment

Hier 6 septembre, la JAXA, l’agence spatiale japonaise, a placé en orbite un nouveau télescope spatial à rayons X baptisé XRISM (X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission). Ce projet, mené en collaboration avec la NASA et avec la contribution de l’Agence spatiale européenne (ESA), représente une avancée très significative dans l’observation des rayons X. XRISM se démarque par ses outils puissants, notamment Resolve, un spectromètre microcalorimétrique capable de mesurer d’infimes augmentations de température lorsqu’il est exposé aux rayons X. Ce dernier fonctionne dans un environnement extrêmement froid, juste au-dessus du zéro absolu, maintenu par un système de refroidissement complexe. Resolve peut aussi mesurer avec précision les énergies individuelles des rayons X, offrant ainsi un aperçu de la composition, du mouvement et de l’état physique des sources de rayons X.

✨ Great news! 🛰️ Solar acquisition control – ✅,

Data received at Uchinoura station – ✅,

Solar array paddle deployment – ✅. XRISM is on track! 🚀 #JAXA #SpaceMission #SolarPower pic.twitter.com/mxSZR5dc2j — XRISM (@XRISM_jp) September 7, 2023

Les données spectroscopiques fournies par Resolve devraient être 30 fois plus précises que celles fournies par le télescope spatial Chandra conçu par la NASA. XRISM peut détecter des rayons X avec des niveaux d’énergie compris entre 400 à 12 000 électrons-volts, ce qui facilitera l’observation des régions les plus chaudes, des plus grandes structures et des objets ayant la plus forte attraction gravitationnelle de l’univers. XRISM devrait démarrer ses opérations scientifiques au mois de janvier prochain, après bien sûr la longue phase d’ activation et de réglage de ses instruments.

On notera qu’en plus de Xrism, la fusée transportait le Smart Lander for Investigating Moon (SLIM), un petit atterrisseur conçu pour les atterrissages de grande précision sur la Lune (à moins de 100 mères du point cible). XRISM est déjà en orbite (et a même déployé ses panneaux solaires) tandis que SLIM poursuit son chemin vers la Lune.