Déploiement 4G et 5G : les données des opérateurs pour août 2023

L’Agence nationale des fréquences (ANFR) partage les données de déploiement pour la 4G et la 5G durant août 2023 par Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile.

Free Mobile a été l’opérateur le plus actif avec 740 nouveaux sites 5G, pour un total de 17 791. Les nouvelles antennes concernent seulement la bande des 700 Hz.

Orange est deuxième 247 nouveaux sites 5G, pour un total de 7 531 dans le pays. À l’inverse de Free Mobile, l’opérateur s’est concentré exclusivement sur la bande des 3,5 GHz, qui assure le meilleur débit.

On retrouve derrière Bouygues Telecom avec 238 nouveaux sites 5G (11 318 au total). Pour le coup, l’opérateur a misé sur les bandes 2,1 GHz et 3,5 GHz. Vient enfin SFR avec 189 nouveaux sites 5G (9 977 au total). L’opérateur au logo rouge a lui aussi déployé sur les bandes 2,1 et 3,5 GHz.

33 092 sites 5G sont déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs. La quasi-totalité de ces implantations 5G sont autorisées sur des sites existants, déjà utilisés par les technologies 2G, 3G ou 4G. Seuls huit sites n’hébergent que de la 5G.

Pour la 4G, Free Mobile a déployé 164 nouveaux sites 4G (25 101 au total). Il y a ensuite Bouygues Telecom avec 123 nouveaux sites 4G (25 671 au total), SFR avec 95 nouveaux sites 4G (25 481 au total) et enfin Orange avec 75 nouveaux sites 4G (29 391 au total).