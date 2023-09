Tencent dévoile son concurrent de ChatGPT

La vague des modèles de langage et des IA génératives continue de déferler sur le secteur de la tech. Le géant chinois Tencent, premier éditeur mondial de jeux vidéo, vient de dévoiler en direct live sur WeChat son premier chatbot, un modèle de langage développé dans le cadre du programme d’IA Hunyuan (« chaos originel » en mandarin). On en sait encore très peu sur les performances réelles de ce concurrent chinois de ChatGPT, mais Tencent aura déjà fort à faire face aux concurrents locaux : un consortium technologique composé de Baidu, SenseTime Group et trois start-ups (Baichuan Intelligent Technology, Zhipu AI et MiniMax) a présenté un chatbot le 31 août dernier, Baidu ayant dévoilé son propre modèle de langage, Ernie Bot, au mois de mars de cette année.

A noter que Pékin considère le développement des IA comme l’un des grandes objectifs technologiques du pays. Selon des estimations récentes, la Chine a déjà consacré plus de 20 milliards d’euros d’investissement dans l’IA, un chiffre qui devrait doubler d’ici à deux ans à peine. Les IA génératives se diffusent extrêmement rapidement dans la société chinoise, et le pays se soucie assez peu des conséquences sociales de ces bouleversements (de nombreux illustrateurs chinois ne trouvent plus de travail à cause des IA de type Midjourney par exemple)