Avec l’extension Echoes, No Man’s Sky sort le grand jeu pour faire face à Starfield

L’énorme bac à sable spatial No Man’s Sky sort le grand jeu face au rouleau compresseur Starfield. Même si les deux jeux n’ont en fait pas grand chose à voir (hormis leur thématique spatiale en fait), Hello Games bombe tout de même le torse en pleine période de lancement du nouveau monstre de Bethesda Games. L’extension Echoes apporte un énorme lots de nouveautés dont des combats de vaisseaux spatiaux beaucoup plus épiques, des équipages customisables, des « races » de robots, un nouvel outil de visualisation, l’affichage holographique, un nouvel arc narratif, la vente et l’échange d’armes avec d’autres joueurs, des frégates Torpedo, l’attaque de très gros vaisseaux (façon Star Wars), la campagne Twitch, une faction pirate (Albator nous voilà…) et une amélioration des visuels sur Nintendo Switch et PSVR2.

No Man's Sky Echoes 🚀Epic Freighter Battles

🧙‍♂️Customisable Staff

🦾Robotic Race

🕶️Atlas MultiTool

🔮Holo Displays

✍️New Story

🔫Weapon Trading

👨‍🚀Voyagers Exp

👾Space Combat Depth

🚢Torpedo Frigates

🧨Ship Trenches

🎁Twitch Campaign

🏴‍☠️Pirate Faction

🦄PSVR2 & Switch Visuals pic.twitter.com/l8CRmibvSO — Sean Murray (@NoMansSky) August 24, 2023

On notera avec une pointe d’ironie que le trailer de cette nouvelle extension montre un vaisseau décollant d’une planète avant ed rejoindre l’espace en une même séquence de gameplay, chose qu’il est impossible de faire dans Starfield puisque le décollage et/ou l’atterrissage sont représentés par une simple cinématique. L’extension Echoes est disponible sur toutes les plateformes du marché.