Starfield : déjà des mods pour le DLSS 2 de Nvidia et le XeSS d’Intel

C’était l’une des critiques récurrentes sur le jeu depuis le début ed l’accès anticipé : Starfield n’est pas compatible avec le DLSS de Nvidia « out of the box » . Pour information, le DLSS est un algorithme de traitement d’image qui permet l’affichage en 4K et avec un bon framerate des jeux PC (compatibles DLSS) tout en économisant énormément de la ressource processeur. Ce gros manque est désormais comblé puisque le moddeur PureDark propose désormais gratuitement sur le site NexusMod un mod permettant de faire tourner Starfield en DLSS 2. Le moddeur annonce en outre que la compatibilité avec le DLSS 3 est en cours de préparation.

Pourquoi Bethesda ne s’est pas chargé lui-même de cette compatibilité ? Mystère et boule de gomme … A noter qu’un autre mod rend le jeu compatible avec le XeSS d’Intel, qui permet peu ou prou d’assurer les mêmes fonctions de traitement d’images que le DLSS ou le FSR d’AMD. Déjà disponible en accès anticipé pour ceux qui ont précommandé l’édition premium, Starfield sera disponible pour tous les joueurs le 6 septembre prochain, sur Xbox Series, PC et dans le Game Pass.