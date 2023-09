Volition, le studio derrière Saints Row et Red Faction, ferme ses portes

Volition, un studio de jeux vidéo qui a notamment développé Saints Row et Red Faction, annonce sa fermeture. L’annonce a été faite officiellement, peu de temps après que plusieurs développeurs du groupe ont révélé avoir perdu leur emploi.

Fermeture de Volition

C’est sur LinkedIn que Volition a annoncé sa fermeture :

L’équipe de Volition est fière de créer des divertissements de classe mondiale pour les fans du monde entier depuis 30 ans. Nous sommes animés par la passion pour notre communauté et nous avons toujours travaillé pour apporter de la joie, de la surprise et de l’enchantement. En juin dernier, [notre société-mère] Embracer Group a annoncé un programme de restructuration visant à renforcer Embracer et à maintenir sa position de leader dans l’industrie du jeu vidéo. Dans le cadre de ce programme, ils ont évalué les objectifs stratégiques et opérationnels, et ont pris la décision difficile de fermer Volition avec effet immédiat. Pour aider notre équipe, nous nous efforçons de fournir une aide à l’emploi et de faciliter la transition pour les membres de la famille Volition. Nous remercions nos clients et nos fans du monde entier pour leur amour et leur soutien au fil des ans. Vous serez toujours dans nos cœurs.

Le projet le plus récent du studio était un reboot complet de Saints Row pour consoles et PC, qui visait à moderniser le jeu d’action humoristique pour un nouveau public avec un nouveau cadre, de nouveaux personnages et un nouveau scénario. Le titre a toutefois été mal accueilli par les critiques et les fans. Embracer n’a pas révélé de chiffres de vente officiels pour ce jeu en monde ouvert, mais a déclaré que le jeu n’avait pas répondu aux attentes en matière de ventes.

On notera au passage que Sony a récemment annoncé que Saints Row sera justement l’un des jeux offerts en septembre pour ceux qui ont l’abonnement PlayStation Plus Essential.