PlayStation Plus septembre 2023 : les jeux PS4 et PS5 offerts

Sony lève le voile sur les jeux PS4 et PS5 qui seront offerts avec l’abonnement PlayStation Plus Essential en septembre 2023. On retrouve trois titres.

Les jeux offerts avec le PlayStation Plus en septembre

Le premier jeu offert avec le PlayStation Plus est Saints Row (PS4, PS5). Le titre se déroule dans la ville fictive de Santo Ileso, basée sur le sud-ouest des États-Unis, qui est sous le contrôle de trois gangs criminels : Los Panteros qui favorise la brutalité, les anarchistes Idols et la structure militaire Marshall Defence Industries, le personnage du joueur, le « Boss », fonde un nouveau gang à partir de membres rejetés de ces derniers et pour s’emparer de leurs pouvoirs. Ils incluent : l’ancienne mécanicienne Neenah de Los Panteros et sert de chauffeur, le DJ Kevin qui faisait partie des Idols et s’occupe de l’exécution de leurs braquages ; et l’entrepreneur Eli issus de chez Marshall et organise désormais les activités du gang du Boss.

En deuxième jeu, on retrouve Black Desert – Traveler Edition (PS4). Trouvez votre voie dans ce MMORPG à monde ouvert qui propose des combats JcE rapides, des guerres de siège JcJ à grande échelle, plusieurs classes de personnages et types de combat dans lesquels vous pouvez vous spécialiser. Vous pouvez également choisir de vous consacrer à diverses activités, telles que le commerce, la pêche, le dressage de chevaux, l’alchimie, la cuisine et la cueillette. L’édition Traveler est un pack comprenant le jeu de base et plusieurs DLC.

Enfin, le troisième jeu offert est Generation Zero (PS4). Suède, le 14 novembre 1989. Alors que le pays est plongé dans la Guerre froide, un jeune homme (ou une jeune femme selon le choix du joueur) décide de prendre quelques jours de vacances dans l’archipel reculé d’Östertörn. Alors qu’il revient d’une promenade en bateau, il essuie des tirs provenant du rivage. Bien que glacé et trempé, le joueur parvient à rejoindre la côte et constate que les habitants du village ont disparu et plusieurs policiers tués par des robots d’origine inconnue. Le joueur va devoir survivre et essayer de comprendre ce qui a pu se passer.

Les jeux pourront être réclamés grâce au PlayStation Plus à partir du 5 septembre.