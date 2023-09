Réalité augmentée : Magic Leap annonce que le Magic Leap One cessera de fonctionner fin 2024

C’est une très sale coup adressé aux acheteurs de la première heure, qui ont pourtant largement aidé Magic Leap à se maintenir à flot. La startup américain spécialiste de la AR vient en effet d’annoncer que dorénavant, elle « ne résoudra que les pannes (de son casque AR Magic Leap One, Ndlr) ayant un impact sur les fonctionnalités de base (telles que déterminées par Magic Leap) », et ce jusqu’à la fin de l’année prochaine, lorsque « l’appareil et les applications Magic Leap 1 cesseront de fonctionner ». Le Magic Leap One était disponible à la vente sur le marché depuis 2018, mais il semble désormais que Magic Leap veuille uniquement se concentrer sur le Magic Leap Two, un casque de réalité mixte uniquement destinée cette fois aux professionnels, et à un tarif plus élevé (3300 dollars).

Si Magic Leap ne peut déjà plus assurer le support de son premier casque pour des raisons économiques et de ressources, on peut légitimement craindre pour son avenir proche dans la mesure où le casque Apple Vision Pro sera disponible dans quelques mois aux Etats-Unis à un tarif similaire à celui du Magic Leap Two.