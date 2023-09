OnePlus proposera Android 14 ce mois-ci et améliorera les performances

OnePlus a annoncé la date de sortie pour OxygenOS 14, sa surcouche qui se repose sur Android 14. Le fabricant fait savoir que la mise à jour sera disponible le 25 septembre.

La date de sortie d’Android 14 dévoilée par OnePlus est intéressante quand on sait que Google, qui développe le système d’exploitation, n’a pas encore communiqué un jour précis. Mais on se douter que ce sera dans le courant de septembre. Le groupe attend chaque année la fin de l’été pour proposer la version stable de son nouveau système d’exploitation.

Outre la date de sortie, OnePlus assure avoir réalisé des optimisations pour proposer de meilleures performances. Le groupe indique :

Notre objectif aujourd’hui est le même qu’au premier jour : offrir à nos utilisateurs une expérience rapide et fluide. Aujourd’hui, avec OxygenOS 14, nous mettons en place notre toute nouvelle plateforme de performance propriétaire – le Trinity Engine. En réalisant une plus grande synergie entre le matériel et le logiciel, le Trinity Engine libère tout le potentiel de nos smartphones.

Le Trinity Engine relève les défis de l’industrie en recherchant une plus grande efficacité en matière de consommation d’énergie, une meilleure capacité multitâche et une expérience plus durable, plus rapide et plus fluide. Sous le capot du moteur se trouvent six technologies innovantes, dont la vitalisation du processeur, la vitalisation de la RAM, la vitalisation de la ROM, l’HyperBoost, l’HyperTouch et l’HyperRendering. Combinées, ces technologies garantissent une expérience polyvalente, rapide et fluide dans des scénarios tels que le multitâche, les jeux mobiles intensifs et l’utilisation à long terme.