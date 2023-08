Instagram teste des Reels de 10 minutes pour concurrencer TikTok

Instagram travaille actuellement sur une version longue des Reels, à savoir les vidéos verticales, au point de durer 10 minutes au maximum. La limite actuelle est de trois minutes.

Instagram n’a pas confirmé la durée de 10 minutes pour les Reels, mais Alessandro Paluzzi, qui est connu pour fouiller dans le code des applications, a trouvé des mentions à la nouvelle durée.

#Instagram is working on the ability to create #Reels up to 10 minutes long 👀 pic.twitter.com/jQTUM9fPsM — Alessandro Paluzzi (@alex193a) August 30, 2023

En passant de trois à dix minutes, les Reels se rapprochent de la durée de nombreuses vidéos YouTube, tout comme de TikTok, qui offre déjà aux utilisateurs plus de temps pour enregistrer des vidéos. TikTok a mis en place un contenu vidéo plus long, allant jusqu’à 10 minutes pour les utilisateurs, ainsi qu’un niveau payant distinct allant jusqu’à 20 minutes, afin que les fans puissent regarder davantage leurs créateurs préférés. YouTube, quant à lui, s’efforce d’inciter les créateurs à adopter des contenus plus courts.

En parlant des vidéos, Instagram mise de plus en plus dessus. Qu’il s’agisse des vidéos « standards », des Reels ou des stories, le réseau social pousse réellement les utilisateurs à poster ce type de contenus. Il y a régulièrement des mises à jour les concernant… et beaucoup s’inspirent de TikTok.