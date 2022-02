TikTok autorise désormais des vidéos de 10 minutes

TikTok monte d’un cran pour la durée des vidéos, avec celles-ci qui peuvent désormais faire 10 minutes au maximum. Pour rappel, le réseau social était passé d’une minute à trois minutes en juillet dernier.

Et maintenant des vidéos de 10 minutes sur TikTok

« Nous réfléchissons toujours à de nouvelles façons d’apporter de la valeur à notre communauté et d’enrichir l’expérience de TikTok », a déclaré un porte-parole du réseau social. « L’année dernière, nous avons introduit des vidéos plus longues, donnant à notre communauté plus de temps pour créer et se divertir sur TikTok. Aujourd’hui, nous sommes ravis de commencer à déployer la possibilité de mettre en ligne des vidéos d’une durée maximale de 10 minutes, ce qui, nous l’espérons, libérera encore plus de possibilités créatives pour nos créateurs du monde entier ».

Des utilisateurs ont déjà reçu une notification les informant du changement de durée. Ils sont informés que l’envoi de telles vidéos est possible depuis l’application ou depuis tiktok.com.

TikTok creeping in on YouTube territory I can now upload videos up to 10 minutes long pic.twitter.com/P2Mbf4ygWV — Matt Navarra (@MattNavarra) February 28, 2022

Il est certain que cette nouvelle durée est un moyen de concurrencer YouTube. C’est aussi un moyen d’avoir un usage encore plus long du réseau social. Il sera intéressant de voir si les utilisateurs vont continuer à publier des vidéos de quelques secondes ou dizaines de secondes en moyenne, ou s’ils vont basculer progressivement sur un format plus long. À noter que TikTok dispose d’une différence notable avec YouTube : les vidéos sont au format vertical.