Nintendo annonce une Switch OLED rouge pour Mario

À l’occasion du Nintendo Direct consacré à Super Mario Bros Wonder, Nintendo a annoncé une Switch OLED rouge. Sans surprise, elle arbore la couleur que l’on retrouve sur le célèbre plombier moustachu.

La couleur rouge n’est pas le seul élément de cette Nintendo Switch OLED. On retrouve également un dessin de pièces à l’arrière où l’on vient brancher le câble d’alimentation et le câble HDMI. Là encore, c’est en référence à Mario qui doit collecter les pièces dans chaque jeu.

Jouez à votre ludothèque… façon Mario ! La Nintendo Switch – Modèle OLED édition Mario (rouge) sera disponible le 06/10. — Nintendo France (@NintendoFrance) August 31, 2023

Attention toutefois : il ne s’agit pas d’une nouvelle Switch à proprement parler. Il n’y a pas un processeur plus puissant, une batterie avec une meilleure autonomie ou encore un écran différent. Il s’agit exactement de la Switch OLED déjà vendue dans le commerce, mais rouge pour célébrer le lancement de Super Mario Bros Wonder.

Nintendo annonce que sa Switch OLED rouge sera disponible à l’achat dès le 6 octobre. Le prix n’est pas communiqué, mais on peut se douter que ce sera le même que celui de la Switch OLED classique. Il faut donc s’attendre à un prix autour de 319,99€.

D’autre part, la Switch OLED rouge est vendue seule, le jeu Super Mario Bros Wonder n’est pas inclus dans la boîte. Il faut donc l’acheter séparément. Il sortira le 20 octobre et il est possible de le pré-commander dès maintenant.