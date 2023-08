X (Twitter) va ajouter les appels audio et vidéo, annonce Elon Musk

X (ex-Twitter) va évoluer et ajouter les appels audio et vidéo, comment l’annonce Elon Musk. Cela confirme son envie d’avoir une application qui fait tout et pas seulement un réseau social.

Dans un message, Elon Musk annonce que les appels audio et vidéo sur X fonctionneront sur iOS, Android, PC et Mac. Il ajoute qu’il ne sera pas nécessaire d’avoir un numéro de téléphone pour en profiter. « X est le carnet d’adresses global effectif », indique le propriétaire de la plateforme dans son message, assurant que « cet ensemble d’éléments est unique ».

Video & audio calls coming to X:

– Works on iOS, Android, Mac & PC

– No phone number needed

– X is the effective global address book

That set of factors is unique.

— Elon Musk (@elonmusk) August 31, 2023