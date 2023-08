Huawei a discrètement dévoilé le Mate 60 Pro ce mercredi 30 août, en laissant de côté plusieurs détails clés, notamment le type de puce qui « motorise » l’appareil. L’absence de toute information liée au processeur sur les pages produits d’un mobile à 960 dollars est plus que notable, et ce malgré quelques références à une « expérience de communication améliorée » et à une « connexion réseau plus stable ».

Gizmochina révèle de son côté que l’appareil serait bien équipé du Kirin 9000 (gravé en 7 nm) qui permet notamment de prendre en charge la 5G et les appels satellites. Si l’information est vérifiée, cela signifie que Huawei a réussi à produire sa propre puce 5G sans l’aide d’aucune société américaine (principalement Qualcomm pour ce type de puce), sachant que le fabricant est interdit de commercer avec des entreprises US suite à l’embargo technologique décidé par Donald Trump et consolidé par Joe Biden.

En juillet dernier, Nikkei Asia rapportait déjà que Huawei envisageait de relancer la production de puces 5G « cette année », avec le soutien de la société chinoise Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC). Cette collaboration aurait elle déjà porté ses fruits dans le Mate Pro 60 ? Voilà qui pourrait bien rebattre les cartes et permettre à Huawei de se positionner à nouveau comme une entreprise qui compte sur le marché mobile.