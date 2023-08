Google annonce une conférence le 4 octobre pour présenter le Pixel 8

Google a envoyé une invitation aux médias pour une conférence qui aura lieu le 4 octobre. Ce rendez-vous sera l’occasion d’annoncer le Pixel 8 et la Pixel Watch 2.

La conférence de Google aura lieu le 4 octobre à 16 heures (heure française), ce sera à New York. Ce sera un rendez-vous en présentiel, on peut donc s’attendre à la prise en main du Pixel 8 et de la Pixel Watch 2 par les médias présents sur place juste après l’annonce.

Selon les fuites et les rendus, le Pixel 8 aura un design très similaire à la gamme actuelle. Il y aura probablement quelques différences, comme des écrans plats sur les Pixel 8 et 8 Pro, des coins plus arrondis et de nouvelles couleurs. Le Pixel 8 Pro a également été repéré avec un nouveau capteur de température à l’arrière.

Pixel event invites also just went out. We are descending into the most fun time of the year pic.twitter.com/RZfpm4u6OZ — Marques Brownlee (@MKBHD) August 30, 2023

Quant à la Pixel Watch 2, c’est un peu plus mystérieux. Il faut s’attendre à de légères modifications du design, comme des bordures plus petites, mais la montre pourrait être presque identique à la Pixel Watch premier du nom. Sous le capot, elle devrait embarquer la puce Snapdragon W5 Gen 1, qui pourrait fournir un coup de pouce en matière de performances et d’efficacité par rapport à la puce Exynos actuelle.

L’invitation de Google pour sa conférence arrive 24 heures après celle d’Apple pour sa propre keynote qui aura lieu le 12 septembre. Celle-ci sera l’occasion de découvrir les iPhone 15, l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2.