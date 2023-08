Pixel 8 Pro : Google leak le flagship sur son site (image)

Chez Google, la fuite interne est presque devenue une tradition. On ne compte plus le nombre de fois où la firme de Mountain View a laissé échapper une information sur l’un de ces prochains flagships, une sale habitude (ou au contraire une stratégie marketing) qui se répète de nouveau avec le Pixel 8. Le Pixel 8 Pro s’est en effet affiché en grand sur une page dédiée du site américain de Google, une photo accompagnée de la légende « une personne répond à un appel sur un téléphone Pixel 8 Pro couleur porcelaine ». Le design est très similaire aux précédents modèles de Pixel Pro. Bien entendu, Google a rapidement retiré ce cliché, mais comme tout le monde devrait désormais le savoir, « tout ce qui arrive sur internet reste à jamais sur internet ».

Concernant les specs, et après synthèse des rumeurs les plus fiables sur le sujet, le Pixel 8 Pro devrait disposer d’un écran 6,7 pouces (3120×1440) avec rafraichissement dynamique de 120 Hz, d’un processeur Tensor G3 épaulé par 12 Go de RAM, d’un bloc photo avec un capteur principal Sony de 64 mégapixels (et 16 mégapixels en façade), d’un capteur de température corporelle, de 256 Go de capacité de stockage non extensible, et d’une batterie de 5100 mAh (27W), le tout fonctionnant bien entendu sous Android 13.